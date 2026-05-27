Pause e momenti di relax | vivere con un cane o con un gatto aiuta la salute mentale

Durante il Mese della Salute Mentale, un'azienda di alimenti ha diffuso i risultati di uno studio internazionale realizzato dal Waltham Petcare Science Institute. La ricerca evidenzia che vivere con un cane o un gatto favorisce momenti di pausa e relax, contribuendo alla salute mentale. I dati indicano che la presenza di animali domestici può avere effetti positivi sul benessere emotivo delle persone.

In occasione del Mese della Salute Mentale, l'azienda di prodotti alimentari Mars ha reso noti i risultati di una ricerca internazionale condotta dal Waltham Petcare Science Institute in cui si sottolinea il ruolo fondamentale degli animali domestici come promotori di benessere emotivo e mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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