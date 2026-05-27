Pause e momenti di relax | vivere con un cane o con un gatto aiuta la salute mentale

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Mese della Salute Mentale, un'azienda di alimenti ha diffuso i risultati di uno studio internazionale realizzato dal Waltham Petcare Science Institute. La ricerca evidenzia che vivere con un cane o un gatto favorisce momenti di pausa e relax, contribuendo alla salute mentale. I dati indicano che la presenza di animali domestici può avere effetti positivi sul benessere emotivo delle persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione del Mese della Salute Mentale, l'azienda di prodotti alimentari Mars ha reso noti i risultati di una ricerca internazionale condotta dal Waltham Petcare Science Institute in cui si sottolinea il ruolo fondamentale degli animali domestici come promotori di benessere emotivo e mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

With unmatched medical skills, he saved a tycoon and became the darling of high society

Video With unmatched medical skills, he saved a tycoon and became the darling of high society

Notizie e thread social correlati

Vivere con un cane o con un gatto non è un privilegio. Ma un diritto per tuttiLa Lega Anti Vivisezione sarà presente il 21 e 22 marzo nelle piazze italiane per promuovere la richiesta di ridurre il numero di animali utilizzati...

Vivere con un cane o con un gatto fa bene ma in Italia è un lusso: la campagna della Lav per abbattere l’IvaIn Italia, convivere con un cane o un gatto rappresenta un privilegio che spesso risulta difficile da mantenere a causa dei costi elevati.

Temi più discussi: Università: l’arte di ricominciare dopo un esame andato male; Huawei Watch Fit 5, lo smartwatch per il benessere on the go; Il pranzo in pasticceria conquista i clienti; Caldo record a Parigi, i tennisti al Roland Garros si aiutano con ghiaccio in testa, pause di raffreddamento, docce di aria nebulizzata e idranti sul campo.

pause e momenti diPause e momenti di relax: vivere con un cane o con un gatto aiuta la salute mentaleIn occasione del Mese della Salute Mentale, l'azienda di prodotti alimentari Mars ha reso noti i risultati di una ricerca internazionale condotta dal Waltham ... fanpage.it

pause e momenti diUsare le pause per muoversi e mantenere relazioni socialiI consigli del dottor Berjano su come salvaguardare la salute di schiena, collo, ginocchia e circolazione quando si lavora seduti alla scrivania per molte ore. gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web