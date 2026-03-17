La Lega Anti Vivisezione sarà presente il 21 e 22 marzo nelle piazze italiane per promuovere la richiesta di ridurre il numero di animali utilizzati negli allevamenti e nelle sperimentazioni. L’associazione si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di vivere con un cane o un gatto, affermando che questa condizione non dovrebbe essere considerata un privilegio ma un diritto di tutti.

momento ancora classificati come beni di lusso e quindi non accessibili per moltissimi. È questo il cuore dello studio La convivenza con cani e gatti: il valore sociale ed economico che la LAV ha presentato a Roma fotografando il fenomeno della convivenza con animali familiari come ormai strutturale nella società italiana. «Questa nostra campagna ha un enorme valore sociale ed etico – ci spiega il presidente di LAV Gianluca Felicetti. - Da un lato vuole sostenere quei cittadini che hanno voluto condividere la loro vita con un cane o un gatto chiedendo alla Politica di intervenire su un’IVA che, oggi, considera le prestazioni veterinarie e il cibo per animali beni di lusso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vivere con un cane o con un gatto non è un privilegio. Ma un diritto per tutti

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