Paura speranza e cura | le storie degli infermieri straordinari premiati a Palermo con il Daisy awards 2026
Le storie di una donna che affronta la chemioterapia, di un uomo rimasto per mesi in terapia intensiva e degli anziani accuditi ogni giorno con dedizione sono tra quelle protagoniste della manifestazione organizzata dall’Ordine provinciale degli Infermieri di Palermo e svoltasi il 25 maggio al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Lo Spirito Santo è la vita della tua vita. È Lui che viene a portare pace dove c’è paura, speranza dove c’è tristezza, vita nuova dove tutto sembra spento. Alla vigilia della Pentecoste, lasciati raggiungere da questo soffio di Dio che rinnova il cuore e ridona forz facebook
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