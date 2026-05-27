Paura speranza e cura | le storie degli infermieri straordinari premiati a Palermo con il Daisy awards 2026

Le storie di una donna che affronta la chemioterapia, di un uomo rimasto per mesi in terapia intensiva e degli anziani accuditi ogni giorno con dedizione sono tra quelle protagoniste della manifestazione organizzata dall’Ordine provinciale degli Infermieri di Palermo e svoltasi il 25 maggio al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Patrick Custer | Alcoholism, Delirium Tremens & Facing a Brain Tumor

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