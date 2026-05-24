Un professionista di una città del sud è stato tra i premiati ai ‘Le Fonti Awards’. La cerimonia ha riconosciuto un percorso di crescita e sviluppo, evidenziando i risultati raggiunti e quelli ancora da perseguire. Il premio rappresenta una tappa di un percorso professionale e non un punto di arrivo definitivo. La premiazione ha dato visibilità a un percorso di evoluzione nel settore di appartenenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un premio che non equivale alla fine di un percorso, ma è solo una tappa all’interno di un cammino di evoluzione e crescita, regala gioia e lustro, e resta un riconoscimento che testimonia quanta strada è stata fatta e quanta se ne deve fare ancora. Nel corso della XVI^ edizione de ‘Le Fonti Awards’, che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi, c’è stato spazio anche per la premiazione di uno studio legale sannita, quello dell’avvocato Davide D’Andrea. L’evento dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane nel settore delle professioni, della consulenza e delle imprese, ha visto la presenza di numerose personalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Le Fonti Awards’, c’è anche un professionista sannita tra i premiati

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