Jannik Sinner affronta Clement Tabur nel primo turno di Roland Garros 2026. La partita si giocherà nella giornata del 25 maggio e non è ancora stata comunicata l’ora ufficiale. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo parigino. La partita sarà trasmessa in diretta tv, ma l’orario preciso e i canali non sono stati ancora annunciati.

Parigi, 25 maggio 2026 - Sarà il transalpino Clement Tabur a battezzare il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo è reduce dal primo trionfo in carriera agli Internazionali d'Italia e sulla terra rossa parigina il nostro portacolori vuole fare altrettanto, ossia conquistare l'unico torneo del Grane Slam che ancora non può vantare nella sua ricchissima bacheca. Anche stavolta la strada, almeno sulla carta, sembra spianata verso la finale. Dove, eventualmente, non incontrerà Carlos Alcaraz, il grande assente in Francia. Come detto, l'esordio dell'azzurro sul Court Philippe Chatrier sarà contro Tabur, numero 171 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Sinner contro Tabur al Roland Garros 2026: dove vederla in tv

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Jannik Sinner al Roland Garros: pericolo caldo e l'incognita cooling break.

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