Paura nel deposito Atm dipendente resta intossicato

Un dipendente Atm è stato portato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli dopo aver subito un’intossicazione nel deposito dei bus di viale Molise, a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. L’uomo si trovava all’interno dell’area quando ha accusato i sintomi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il dipendente in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’intossicazione.

Un dipendente Atm è stato trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli dopo essere rimasto intossicato all’interno del deposito dei bus di Atm di viale Molise a Milano nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Stando a quanto trapelato, pare che l’uomo abbia respirato i gas generati da un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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