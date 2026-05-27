Paura nel deposito Atm dipendente resta intossicato

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dipendente Atm è stato portato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli dopo aver subito un’intossicazione nel deposito dei bus di viale Molise, a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. L’uomo si trovava all’interno dell’area quando ha accusato i sintomi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il dipendente in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’intossicazione.

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Un dipendente Atm è stato trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli dopo essere rimasto intossicato all’interno del deposito dei bus di Atm di viale Molise a Milano nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. Stando a quanto trapelato, pare che l’uomo abbia respirato i gas generati da un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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