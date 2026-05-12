Lo scorso 8 maggio, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 25 anni, cittadino straniero, sorpreso mentre stava rubando nel deposito logistico di via Olivetti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e l’uomo è stato portato in caserma. La vicenda riguarda un furto aggravato che si è svolto nella serata di quel giorno.

Pontedera, 12 maggio 2026 - Nella serata dello scorso 8 maggio, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 25 anni per furto aggravato. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione tempestiva da parte del personale addetto alla sicurezza del deposito logistico di un noto gruppo, situato i n via Olivetti. L'uomo, un impiegato della struttura, avrebbe approfittato della propria posizione lavorativa per sottrarre della merce durante il turno pomeridiano. Nello specifico, il 25enne è stato fermato mentre tentava di allontanarsi con due bottiglie di alcolici e sei lattine di energy drink, occultate addosso e all'interno di una borsa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto nel deposito logistico di via Olivetti: arrestato un dipendente di 25 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ruba merce dal deposito logistico dove è impiegato: arrestato 25enneNella serata dello scorso 8 maggio i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pontedera, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero...

Furto di filtri antiparticolato dai bus di Gtt nel deposito di Chivasso, i ladri vengono beccati alla frontiera poche ore dopoTre romeni sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Gorizia nella giornata successiva al furto avvenuto nella notte dello scorso martedì 28...

Argomenti più discussi: Svuotano bancali di caffè, biscotti e tonno dal deposito del supermercato: fermata la banda dei generi alimentari; Furti di filtri antiparticolato dai bus: tre fermi tra Pordenone, Ancona e Torino, danni oltre 330mila euro; Bus paralizzati dai furti di filtri Fap: colpita anche Ancona, smantellata la banda; Dodici tonnellate di Marlboro e Philip Morris: il maxi sequestro in un capannone in provincia di Roma.

Servono nuove strategie contro i furti nella logisticaIl crimine organizzato punta sempre più su frodi d'identità e intermediari fittizi per sottrarre carichi nella filiera logistica. Le perdite in Nord America hanno raggiunto i 35 miliardi di dollari l' ... trasportoeuropa.it