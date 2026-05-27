Paura in un supermercato addetto alla sicurezza colpito con pugno al volto
Un uomo in stato di alterazione, presumibilmente per alcol e droga, ha colpito con un pugno al volto una guardia giurata in un supermercato di Santa Croce. L’episodio è avvenuto il 27 maggio 2026 e ha causato il trasporto della guardia in ospedale. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine sul posto. La scena si è svolta all’interno del negozio, senza altri feriti.
Santa Croce (Pisa), 27 maggio 2026 – Paura in un supermercato di Santa Croce dove un uomo di origine straniera, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di alcol e droga, ha sferrato un pugno violentissimo al volto di una guardia giurata mandandola in ospedale. L’episodio, accaduto nei giorni scorsi ma venuto a galla solo ieri, è l’ennesimo di una lunga serie di comportamenti al limite del legale da parte della stessa persona che da tempo crea problemi nella cittadina conciaria. L’altro giorno l’uomo, come detto in evidente stato di alterazione, è entrato nel supermercato Conad e ha cominciato a disturbare il personale e la clientela. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Reborn, I can't wait to kiss CEO husband and cherish him!
Notizie e thread social correlati
Colpo al supermercato, 48enne minaccia anche un addetto alla sicurezza con la pistolaUn uomo di 48 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver rapinato un supermercato nella giornata del 10 aprile.
Furto al supermercato in pieno giorno: l’addetto alla sicurezza interviene ma viene aggreditoNella mattinata di martedì 19, un supermercato della zona è stato teatro di una rapina.
Temi più discussi: Paura in un supermercato, addetto alla sicurezza colpito con pugno al volto; Peschiera, paura al supermercato. Tenta di investire in auto il direttore; Paura nella notte, incendio fuori dal supermercato: bruciati anche due furgoni; Salento, col bastone nel supermercato per una rapina: bloccato dal ragazzo dei carrelli.
Paura un un supermercato: rapinatori entrano in azione con martello e passamontagna facebook
COLPITO AL PETTO CON UNA FRECCIA NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO Momenti di paura a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 59 anni è stato ferito da un oggetto simile a una freccia o a una fiocina mentre si trovava nel parch x.com
Amanti della città, cosa si fa effettivamente in una città? reddit
Peschiera, paura al supermercato. Tenta di investire in auto il direttoreCon un’auto rubata, lanciata in velocità sul marciapiede, un uomo di 56 anni, nullafacente, ha cercato ripetutamente d’investire il direttore di un supermercato di Peschiera Borromeo. L’aggressore, po ... ilgiorno.it
Paura in via Piave a Latina: scendono dall’auto e minacciano un uomo davanti al supermercatoMomenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Latina, dove un uomo è stato minacciato nel parcheggio del supermercato ... latinapress.it