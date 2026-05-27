paura in un supermercato addetto alla sicurezza colpito con pugno al volto

Notizia in breve

Un uomo in stato di alterazione, presumibilmente per alcol e droga, ha colpito con un pugno al volto una guardia giurata in un supermercato di Santa Croce. L’episodio è avvenuto il 27 maggio 2026 e ha causato il trasporto della guardia in ospedale. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine sul posto. La scena si è svolta all’interno del negozio, senza altri feriti.