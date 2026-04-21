Colpo al supermercato 48enne minaccia anche un addetto alla sicurezza con la pistola

Un uomo di 48 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver rapinato un supermercato nella giornata del 10 aprile. Durante il colpo, avrebbe minacciato con una pistola un addetto alla sicurezza presente nel negozio. L’episodio si è verificato a Imola, in provincia di Bologna, e le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il sospettato pochi giorni dopo l’accaduto.

Imola (Bologna), 21 aprile 2026 - È finito in carcere il presunto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 10 aprile all’interno del supermercato Interspar di Imola. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia locale hanno eseguito una nuova misura cautelare nei confronti di un uomo di 48 anni, di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine. Bologna, ubriaco al volante con 176 chili di hashish: arrestato ‘corriere’ sull’A14 Il provvedimento, disposto dal giudice della Sezione Penale Dibattimentale del Tribunale di Rimini, ha sostituito la precedente misura del divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo al supermercato, 48enne minaccia anche un addetto alla sicurezza con la pistola Notizie correlate Ardea. Tenta un furto al supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza. 25enne di origine marocchina arrestato dai CarabinieriL’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione giunta da un addetto alla vigilanza di un supermercato in viale San Lorenzo. Roma, rapina in un supermercato di Porta Pia: accoltellato un addetto alla sicurezzaRoma, 20 febbraio 2026 – Aveva scelto un supermercato in zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo in modo rapido e silenzioso, ma quello che...