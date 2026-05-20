Furto al supermercato in pieno giorno | l’addetto alla sicurezza interviene ma viene aggredito
Nella mattinata di martedì 19, un supermercato della zona è stato teatro di una rapina. Secondo quanto riferito, un addetto alla sicurezza ha cercato di intervenire durante il furto, ma è stato aggredito. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ferrara, che hanno identificato e denunciato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione.
C’è stata una rapina all’interno di un supermercato. L’azione criminale è avvenuta nella mattinata di martedì 19, quando i carabinieri di Ferrara hanno denunciato un 44enne, già noto alle forze dell'ordine.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'episodio si è consumato intorno alle ore 11. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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