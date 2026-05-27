Paura in provincia di Frosinone | bambino di 7 anni investito da un furgone fuori da scuola Condizioni gravi

Notizia in breve

Pochi minuti prima delle 14:00 di oggi, un bambino di sette anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, causando gravi ferite al bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le condizioni sono considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.