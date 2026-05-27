Paura in provincia di Frosinone | bambino di 7 anni investito da un furgone fuori da scuola Condizioni gravi
Pochi minuti prima delle 14:00 di oggi, un bambino di sette anni è stato investito da un furgone davanti a una scuola in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, causando gravi ferite al bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. Le condizioni sono considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Pochi istanti prima delle 14:00 di oggi, martedì 26 maggio, un bambino di sette anni è stato investito da un veicolo a ridosso dell’istituto scolastico, in provincia di Frosinone. Come documentato dalla testata Fanpage, l’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento della rete di emergenza territoriale. Il minore, centrato in pieno da un furgone bianco, è rimasto vigile durante le fasi iniziali dell’assistenza medica prestate sul luogo dell’impatto. A seguito delle prime valutazioni effettuate presso l’ospedale Fabrizio Spaziani del capoluogo ciociaro, i medici hanno disposto il trasferimento verso la Capitale in codice rosso, avvalendosi di un’eliambulanza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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