Un bambino di 9 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi in via Dante Alighieri a Fucecchio, poco dopo essere uscito da scuola. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino al pronto soccorso con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono state giudicate gravi al momento del trasferimento. La polizia sta raccogliendo le prime informazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.

Fucecchio, 18 maggio 2026 – Sono gravi le condizioni del bambino di 9 anni investito nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, in via Dante Alighieri a Fucecchio. In base ad una prima ricostruzione, il piccolo è stato centrato in pieno da un’auto che in quel momento stava transitando lungo la via, anche se la dinamica dello scontro è ancora tutta da ricostruire. Il volo al Meyer con l’elisoccorso. La donna al volante del mezzo si è accorta immediatamente della gravità della situazione e si è fermata per prestare i primi soccorsi. Il piccolo, di origine cinese, ha riportato un politrauma. L’impatto è stato molto violento soprattutto nella zona dell’addome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino di 9 anni investito fuori da scuola, è in gravi condizioni. La corsa al Meyer con l’elisoccorso

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