Paura a Parco Leonardo | famiglia aggredita in auto i rapinatori messi in fuga

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia è stata aggredita in auto nella zona di Parco Leonardo da due uomini che cercavano di rapinarli. I rapinatori sono stati messi in fuga e la famiglia non ha subito ferite gravi. L’incidente si è verificato mentre erano a bordo del veicolo, coinvolgendo padre, madre e figli. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Erano in auto quando sono stati aggrediti da due uomini intenzionati a rapinarli. Padre, madre e figli, presi di mira nella zona di Parco Leonardo da una banda di malviventi. In tre, a bordo di una vecchia Fiat Uno, qualcosa  non è andato secondo i loro piani, e sono scappati. L'automobile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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