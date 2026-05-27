Paura a Parco Leonardo | famiglia aggredita in auto i rapinatori messi in fuga

Notizia in breve

Una famiglia è stata aggredita in auto nella zona di Parco Leonardo da due uomini che cercavano di rapinarli. I rapinatori sono stati messi in fuga e la famiglia non ha subito ferite gravi. L’incidente si è verificato mentre erano a bordo del veicolo, coinvolgendo padre, madre e figli. La polizia sta indagando sull’accaduto.