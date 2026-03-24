Due rapinatori hanno minacciato con un coltello il titolare di un bar a Ponsacco, costringendolo a consegnare circa 1.580 euro. Dopo l'evento, i carabinieri hanno arrestato a Pisa un uomo di 32 anni per rapina aggravata, mentre sono in corso ulteriori indagini sul possibile coinvolgimento di un complice.

Un arresto e 1580 euro sequestrati, questo il bilancio di una rapina aggravata avvenuta nelle prime ore del mattino a Ponsacco. Un uomo di 32 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver minacciato con un coltello il titolare di un bar e aver sottratto l’incasso. L’operazione è stata condotta grazie a un tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno intercettato il veicolo in fuga a Pisa. Rapinato un commerciante a Ponsacco, Pisa L'intervento immediato delle forze dell'ordine Il fermo e la perquisizione Le indagini e l'arresto Rapinato un commerciante a Ponsacco, Pisa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, quando due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione in un bar di Ponsacco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura in un bar a Ponsacco, titolare minacciato con coltello da due rapinatori: la fuga e l'arresto a Pisa

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