Il futuro di Dybala si decide adesso | l’agente è in arrivo a Roma per discutere il rinnovo del contratto

L’agente di Dybala è arrivato a Roma per negoziare il rinnovo del contratto del giocatore. Dopo aver concluso la stagione con una prestazione decisiva contro l’Hellas Verona, in cui ha fornito due assist, il calciatore ha contribuito alla qualificazione della squadra alla Champions League. La discussione sul contratto si svolge ora, senza ulteriori dettagli pubblici o annunci ufficiali.

Paulo Dybala ha chiuso la sua stagione da assoluto protagonista sul campo dell’ Hellas Verona, trascinando la Roma alla qualificazione alla prossima Champions League grazie a due assist decisivi. Con l’obiettivo europeo ormai in cassaforte e i motori del campionato ufficialmente spenti, l’attenzione della dirigenza giallorossa si sposta immediatamente sulle questioni di mercato e, in particolare, sul destino del fuoriclasse argentino. Il contratto che lega il numero 21 al club capitolino scadrà infatti il prossimo 30 giugno, rendendo la discussione sul prolungamento dell’accordo una priorità assoluta per il futuro tecnico della squadra. Come rivelato dal giornalista Marco Juric ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport Roma, le grandi manovre per blindare l’attaccante sono già pronte a entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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