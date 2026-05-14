Roma giornata decisiva | nuovo incontro con l’agente di Paulo Dybala per fare il punto sul futuro

Oggi a Roma si svolge un incontro tra l’agente di Paulo Dybala e i rappresentanti del club per discutere delle prossime decisioni riguardanti il giocatore. La discussione si concentra sulle possibili scelte contrattuali e sul futuro dell’attaccante, senza che siano state ancora comunicate decisioni ufficiali. La giornata rappresenta un momento chiave per capire quale direzione prenderà la trattativa tra le parti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sull’esito della riunione.

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Dybala At Roma Is Brilliant

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