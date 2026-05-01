È stato reso disponibile il doppio vinile della colonna sonora originale del film dedicato a Elvis Presley. La pubblicazione è curata da Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e rappresenta un'edizione speciale per gli appassionati di musica e cinema dedicata alla leggenda del rock and roll. L'album include brani inediti e versioni rimasterizzate delle canzoni associate alla pellicola.

MILANO – È disponibile – per Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e RCA Records – il doppio LP nelle due varianti di colore nero e in esclusiva Amazon Translucent Orange and Yellow della colonna sonora originale di “EPiC: Elvis Presley in Concert”, film di Baz Luhrmann distribuito da Universal Pictures International Italy in cui Elvis canta e racconta la sua storia come mai prima d’ora. La soundtrack è disponibile anche in digitale e in cd. Una raccolta di 27 registrazioni presenti nel film comprende mix rinnovati delle iconiche esibizioni dal vivo accanto a nuovi remix e medley che fondono, reimmaginano e interpretano i classici di ELVIS PRESLEY in nuove direzioni affatto scontate.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Disponibile il doppio Lp della colonna sonora originale del film “Elvis Presley in Concert”

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