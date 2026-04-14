Paul McCartney e i Beatles | Gianmarco Tognazzi e Francesco Tizianel raccontano due leggende

Venerdì 17 aprile, il Mascherini ospiterà lo spettacolo “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”. L’evento si concentrerà sulla storia di Paul McCartney e dei Beatles, con la partecipazione di Gianmarco Tognazzi e Francesco Tiziano, che racconteranno aspetti della carriera e dell’influenza della band e del suo frontman. La serata si propone di offrire una panoramica sulla musica e l’impatto culturale di questa icona del rock.

Il Mascherini farà da cornice, venerdì 17 aprile, allo spettacolo “Paul McCartney e i Beatles, due leggende”. Una proposta teatrale pensata per un pubblico trasversale e attento alle famiglie, nobilitata dalla presenza di un protagonista d’eccezione come Gianmarco Tognazzi e da un talento.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Beviamoci Su con Gianmarco Tognazzi. Il podcast su vino e dintorniIl Tempo, in collaborazione con Wineries Experience, inaugura il nuovo podcast dedicato al mondo del vino e del cibo con una puntata d'esordio che...

La storia meno raccontata di Paul McCartneyDi Paul McCartney, che oggi ha 83 anni, si è detto e scritto di tutto, durante e dopo i Beatles.

Temi più discussi: The Boys of Dungeon Lane, forse l'ultimo canto del cigno di Paul McCartney; Paul McCartney torna con un nuovo singolo e un disco che parla di lui e John Lennon; Paul McCartney rivela i suoi luoghi del cuore di Liverpool; I requisiti per fare la comparsa nel film sui Beatles che verrà girato a Montjuïc: Paul Mescal è Paul McCartney e Barry Keoghan è Ringo Starr.

Paul McCartney e i Wings: oltre il mito la via di fuga si chiama normalitàPaul McCartney si è ritrovato ad appena 27 anni di età a gestire l’enormità di essere stato un Beatle e non esserlo più. Il 1970 è stato uno spartiacque profondo nella sua vita ma anche questo ... repubblica.it

Paul McCartney si emoziona ritrovando dopo 50 anni il suo basso«Woah! Eccolo qui». E Paul McCartney si emoziona ritrovando dopo cinquant'anni il suo basso. Il video, condiviso da BBC Arts, è tra le cose più commoventi che possiate trovare oggi in rete: la clip è ... rockol.it

PAUL MCCARTNEY SI EMOZIONA RITROVANDO DOPO 50 ANNI IL SUO BASSO Il video è tra le cose più commoventi che possiate trovare oggi in rete. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758257/paul-mccartney-video-ritrova-il-suo-basso-dopo-50-anni - facebook.com facebook

“The Boys of Dungeon Lane”, forse l'ultimo canto del cigno di Paul McCartney. Di Stefano Pistolini x.com