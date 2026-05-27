Annagrazia Giannini, Mercadini e Ceccaroni hanno ricevuto il riconoscimento Paul Harris Fellow, la massima onorificenza del Rotary istituita nel 1957. Questa premiazione si basa sul motto “Uniti per fare del bene” e riconosce l'impegno nel settore umanitario. La cerimonia ha celebrato l’impegno di questi individui, premiandoli con la massima distinzione della fondazione rotariana. La consegna si è svolta in un contesto dedicato alla solidarietà e alla collaborazione.

Il motto rotariano ‘Uniti per fare del bene’ si declina anche nella scelta dei conferimenti ‘Paul Harris Fellow’, la massima onorificenza istituita nel 1957 dalla Fondazione Rotary in memoria del suo fondatore. Il Rotary Club Cesena, presieduto per l’annata da Ombetta Sternini, quest’anno lo ha assegnato, infatti, a Annagrazia Giannini, Roberto Mercadini e Marcello Ceccaroni, ossia non rotariani che si sono distinti per il loro impegno nei settori sociale, umanitario, culturale, scientifico. La consegna (ad eccezione del dottor Ceccaroni, impossibilitato ad essere presente, che lo riceverà il 26 giugno) è stata al centro di una serata conviviale dove gli ospiti sono stati accolti con l’empatia e la riconoscenza che si riserva a chi ha lasciato, e lascia tuttora, una traccia nella comunità locale e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paul Harris Fellow. Premiati Annagrazia Giannini, Mercadini e Ceccaroni

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