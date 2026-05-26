Il Rotary Club conferisce i premi ' Paul Harris Follow' ad Annagrazia Giannini Roberto Mercadini e Marcello Ceccaroni
Il Rotary Club ha assegnato i premi 'Paul Harris Fellow' a tre persone: Annagrazia Giannini, Roberto Mercadini e Marcello Ceccaroni. La cerimonia si è svolta nell'ambito di un evento dedicato al riconoscimento di figure che si sono distinte in attività di servizio. La premiazione rappresenta la massima onorificenza della Fondazione Rotary, istituita nel 1957 in memoria del suo fondatore. La scelta dei destinatari si basa sulla loro partecipazione in iniziative di utilità sociale.
Il motto rotariano “uniti per fare del bene” si declina anche nella scelta dei conferimenti ‘Paul Harris Fellow’, la massima onorificenza istituita nel 1957 dalla Fondazione Rotary in memoria del suo fondatore. Il Rotary Club Cesena, presieduto per l’annata da Ombetta Sternini, quest’anno lo ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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