Oscar 2026 | trionfano Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler Jessie Buckley e Michael B Jordan premiati

Ai Premi Oscar 2026, Paul Thomas Anderson si aggiudica sei statuette grazie al film ‘Una Battaglia dopo l’Altra’. Ryan Coogler e Michael B. Jordan vincono nelle categorie principali con il loro lavoro in ‘Sinners – I Peccatori’. Jessie Buckley riceve il premio come miglior attrice protagonista. La serata ha visto riconoscimenti per queste quattro personalità, che si sono distinte tra i premiati della notte.

Paul Thomas Anderson conquista sei Oscar con ‘Una Battaglia dopo l’Altra’, Ryan Coogler e Michael B. Jordan trionfano con ‘Sinners – I Peccatori’, Jessie Buckley premiata come migliore attrice protagonista. Hollywood ha scelto: la 98ª edizione degli Academy Awards ha incoronato “Una Battaglia dopo l’Altra” di Paul Thomas Anderson come miglior film del 2025, mentre “Sinners – I Peccatori” di Ryan Coogler conquista la statuetta per la migliore sceneggiatura originale e il premio come miglior attore protagonista con Michael B. Jordan. La commedia drammatica di Anderson, che racconta le vicende di ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Oscar 2026: trionfano Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler, Jessie Buckley e Michael B. Jordan premiati Articoli correlati Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler e Chloé Zhao tra i registi nominati ai DGA Awards 2026Il sindacato dei registi americani ha svelato i nomi dei filmmaker in corsa per il prestigioso riconoscimento che spesso anticipa la vittoria agli... Leggi anche: Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”, miglior attore Michael B. Jordan e miglior attrice Jessie Buckley Aggiornamenti e notizie su Paul Thomas Anderson Temi più discussi: Oscar 2026, trionfa Paul Thomas Anderson con tre statuette; Oscar 2026: 'One Battle After Another' trionfa, tutti i vincitori; Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar: da Il petroliere a Una battaglia dopo l'altra, chi è il regista statunitense; Oscar 2026: trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’, tutti i vincitori. Oscar 2026: trionfano Una battaglia dopo l’altra e I peccatoriScopri i momenti salienti degli Oscar 2026, con Una battaglia dopo l'altra che conquista sei premi prestigiosi. mam-e.it Oscar 2026 inaugurati con i primi premi, sorpresa nel mondo del cinemaOscar 2026, trionfano Amy Madigan, Sean Penn e il caso Sinners Alla 98/a edizione degli Academy Awards, in corso al Dolby Theatre di Los Angeles, l’Os ... assodigitale.it È stata la notte di #UnaBattagliaDopoLAltra di Paul Thomas Anderson, che ha trionfato agli Oscar con 6 statuette : miglior film, migliore regia, migliore attore non protagonista a Sean Penn (che non ha ritirato il premio), migliore sceneggiatura non originale, mi - facebook.com facebook Paul Thomas Anderson, da molti considerato il miglior regista della sua generazione, fino a ieri non aveva mai vinto un Oscar: ora ne ha tre x.com