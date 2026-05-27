Patente fatta in casa straniero denunciato per falso dalla Polizia locale

Notizia in breve

Durante un controllo di routine, un uomo straniero è stato denunciato per aver utilizzato una patente falsa e aver guidato senza patente valida. La Polizia locale ha scoperto che il documento era stato realizzato in modo artigianale. L’uomo è stato segnalato alle autorità competenti per i reati di falso e guida senza patente. La patente, infatti, non era rilasciata ufficialmente e si trattava di un documento artigianale.