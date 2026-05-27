Patente fatta in casa straniero denunciato per falso dalla Polizia locale
Durante un controllo di routine, un uomo straniero è stato denunciato per aver utilizzato una patente falsa e aver guidato senza patente valida. La Polizia locale ha scoperto che il documento era stato realizzato in modo artigianale. L’uomo è stato segnalato alle autorità competenti per i reati di falso e guida senza patente. La patente, infatti, non era rilasciata ufficialmente e si trattava di un documento artigianale.
Un controllo di routine si è trasformato in un accertamento per uso di documento falso e guida senza patente. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio a Modena, lungo via Nonantolana, dove una pattuglia della Polizia locale ha fermato un'utilitaria che procedeva in direzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Multi SubEveryone Thought He Was a Fake Master—But He Was Hiding Real Power
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