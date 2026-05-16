Agli arresti in casa ma era in giro in paese | denunciato dalla polizia locale per evasione
Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre si trovava in giro per il paese. La misura cautelare era stata disposta dall’autorità giudiziaria, ma l’individuo ha violato le prescrizioni e si è allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione. La polizia ha fermato la persona durante i controlli di routine e ha proceduto alla denuncia formale. La situazione potrebbe portare a un aggravamento delle misure restrittive già in atto.
MELISSANO – La misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria era quella degli arresti domiciliari, ma il soggetto in questione ha pensato bene di andarsene in giro per il paese e ora rischia un aggravamento del provvedimento restrittivo.Nel primo pomeriggio di oggi, la polizia locale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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