Agli arresti in casa ma era in giro in paese | denunciato dalla polizia locale per evasione

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre si trovava in giro per il paese. La misura cautelare era stata disposta dall’autorità giudiziaria, ma l’individuo ha violato le prescrizioni e si è allontanato dalla sua abitazione senza autorizzazione. La polizia ha fermato la persona durante i controlli di routine e ha proceduto alla denuncia formale. La situazione potrebbe portare a un aggravamento delle misure restrittive già in atto.

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