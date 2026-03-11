A Bollate un uomo è stato fermato dalla Polizia locale mentre guidava senza patente, sotto sequestro e senza revisione dell'auto. Questa è la settima volta che viene fermato per lo stesso motivo, dopo precedenti incidenti simili. L’uomo era alla guida di un veicolo che non poteva essere condotto e che già aveva subito un sequestro.

Bollate, guidava senza patente per la settima volta: fermato dalla Polizia locale

