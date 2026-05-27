Chi ha la patente di categoria B non può guidare veicoli con cambio manuale se non ha conseguito l’apposito aggiornamento. Chi circola senza aver fatto questa integrazione rischia una sanzione amministrativa e il ritiro della patente. La legge prevede che, per guidare automobili con cambio diverso, sia necessario un attestato specifico. La mancanza di questa certificazione comporta anche il rifiuto del rinnovo o il rinnovo con restrizioni.

Le auto con cambio automatico stanno diventando sempre più diffuse sulle strade italiane. Tra vetture ibride, elettriche e nuovi modelli di ultima generazione, molti automobilisti scelgono una guida considerata più semplice e pratica, soprattutto nel traffico cittadino. Di conseguenza cresce anche il numero di persone che decidono di sostenere l’esame pratico della patente direttamente con un’auto automatica. Una scelta che per molti rappresenta un vantaggio, ma che nasconde una limitazione spesso sottovalutata e che potrebbe trasformarsi in un problema al momento meno previsto. Molti scoprono questa regola soltanto dopo aver ottenuto la patente, quando magari si trovano a dover guidare un’auto diversa da quella usata abitualmente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Patente, chi non può guidare col cambio manuale e cosa rischia

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Questa è un'altra delle cazzate che girano. Uno che non ha la patente può benissimo saper guidare un'auto; ma soprattutto, uno che non ha la patente non puo rubarla e lanciarla ad alta velocità? Mi pare di ricordare che tre minorenni rom abbiano ucciso così x.com

Addio punti della patente per chi non rispetta questi segnali. Lo dice il Codice della StradaIl mancato rispetto della segnaletica stradale comporta la perdita dei punti sulla patente di guida. Lo dice il Codice della Strada. msn.com