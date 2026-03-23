Nell’immaginario collettivo la patente A è quella che occorre per mettersi in sella, per guidare scooter e moto. In realtà non è una categoria unica: l’articolo 116 del Codice della strada la suddivide in più livelli, ciascuno con limiti precisi su età, potenza e veicoli guidabili. Prima di tutto è bene ricordare che le patenti di categoria superiore includono automaticamente le patenti di categoria inferiore. Così, ad esempio, chi possiede la patente A può guidare un "cinquantino" per il quale è necessaria la AM. È la categoria “di accesso”, non solo alle patenti A ma all’intero sistema patenti. Non esiste altro documento di abilitazione alla guida che si possa conseguire a 14 anni, come, appunto, la patente Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patente A, cosa si può guidare: le differenze tra AM, A1 e A2

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