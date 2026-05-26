Patente auto chi non può guidare col cambio manuale e cosa rischia

Da liberoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sempre più persone scelgono di conseguire la patente B utilizzando veicoli con cambio automatico, poiché le auto di questo tipo sono in crescita sul mercato. Chi ottiene la patente con un’auto automatica non può guidare veicoli con cambio manuale, a meno che non abbia conseguito anche un’apposita abilitazione. Chi guida un’auto con cambio manuale senza aver ottenuto la relativa patente rischia di incorrere in sanzioni amministrative e di perdere punti sulla patente.

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Le auto dotate di cambio automatico sono in costante aumento, perciò anche le persone che sostengono l'esame pratico della patente B con un'auto automatica sono sempre di più. Ebbene, c'è da sapere che in questo caso la propria patente non è valida per guidare una macchina dotata di cambio manuale.  L'esame teorico è identico: i quiz ministeriali rimangono gli stessi per tutti. Invece, chi sostiene l'esame di guida a bordo di un'auto automatica ottiene una patente di guida valida a tutti gli effetti, ma con una particolare limitazione, indicata sul documento con il codice europeo "78".  ge:kolumbus:liberoquotidiano:47765088 Tale.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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