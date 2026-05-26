Sempre più persone scelgono di conseguire la patente B utilizzando veicoli con cambio automatico, poiché le auto di questo tipo sono in crescita sul mercato. Chi ottiene la patente con un’auto automatica non può guidare veicoli con cambio manuale, a meno che non abbia conseguito anche un’apposita abilitazione. Chi guida un’auto con cambio manuale senza aver ottenuto la relativa patente rischia di incorrere in sanzioni amministrative e di perdere punti sulla patente.

Le auto dotate di cambio automatico sono in costante aumento, perciò anche le persone che sostengono l'esame pratico della patente B con un'auto automatica sono sempre di più. Ebbene, c'è da sapere che in questo caso la propria patente non è valida per guidare una macchina dotata di cambio manuale. L'esame teorico è identico: i quiz ministeriali rimangono gli stessi per tutti. Invece, chi sostiene l'esame di guida a bordo di un'auto automatica ottiene una patente di guida valida a tutti gli effetti, ma con una particolare limitazione, indicata sul documento con il codice europeo "78". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47765088 Tale.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Patente auto, chi non può guidare col cambio manuale (e cosa rischia)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Autorizzazioni Guida Veicolo - Noleggio a Lungo Termine

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Patente A, cosa si può guidare: le differenze tra AM, A1 e A2

Leggi anche: Patente B, cosa si può guidare: le differenze tra B1, B96E e BE

Temi più discussi: Diabete e rinnovo patente: verso un cambiamento reale?; Codice della Strada, rischi 173 euro di multa e 4 punti della patente se non stai nella corsia di destra in autostrada; Alcolock 2026: chi deve installarlo, quanto costa e dove si monta; Non è guida senza patente se il neopatentato supera i limiti del veicolo.

#Garlasca a #DentrolaNotizia, mamma di #Sempio: (..)Andrea quando ha fatto la patente aveva già il 44 Su lettere: Nel 2016, chi ha firmato la denuncia contro mio figlio(..)? La mamma di Stasi. Non è stata la famiglia Sempio ad accusare Stasi. E' stato uno s x.com

Non puoi guidare un'auto col cambio manuale se hai preso la patente con l'automatico: cosa dice il Codice della StradaSempre più candidati scelgono di prendere la patente B utilizzando un’auto con cambio automatico. Una decisione che fino a pochi anni fa riguardava una minoranza, ma che oggi ... ilmattino.it

Patente presa con il cambio automatico: puoi guidare un’auto manuale? La regola che molti scoprono troppo tardiSempre più candidati scelgono di sostenere l’esame della patente con un’auto a cambio automatico, soprattutto per la maggiore semplicità nella guida. Ma questa scelta comporta una limitazione precisa ... trading.it