Due atleti partecipano insieme alla 51ª 100 km del Passatore, la ultramaratona di 100 km in Italia. Un uomo e una donna, anche compagni di vita e allenatore e atleta, corrono unendosi nel tentativo di completare la gara. La loro partecipazione si inserisce nel Trittico di Romagna 2026, una serie di tre ultramaratone. Non ci sono altri dettagli sui tempi o sui risultati della corsa.

Giro d’Italia: Valgren e Caruso si esaltano ad Andalo. Gian Luca Giardini a Bike Today ‘La Fagianata’ di Magrini: “In Pellizzari credo ancora: è un talento naturale. Caruso miglior italiano? Non mi stupirebbe” UNA TAPPA MOVIMENTATA E’ stata una bella tappa, con tanti corridori di valore. Ciccone ha perso l’attimo marcando Narvaez: quando. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Passatore 2026: Enrico Bartolotti e Daniela Valgimigli, uniti nella Vita e nella Corsa

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51^ 100 km del Passatore tra conferme e recordAlessio Milani vince il Passatore 2026 tornando al successo dopo il 2025. Nikolina Sustic vince tra le donne e sigla il record femminile. Oltre 3500 iscritti, partiti 3348 e 2894 arrivati. 537 donne g ... tuttosport.com

Milani trionfa alla 51ª edizione del Passatore, Sustic prima tra le donneLa Cento è partita da Piazza del Duomo a Firenze alle ore 15. A dare il via alla corsa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell’Asd 100 km del Passatore, Giordano Zinzani, ... firenzetoday.it