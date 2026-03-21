Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono due anarchici deceduti a Roma. Mercogliano era coinvolto in attività operative, mentre Ardizzone si dedicava alla proselitismo. Entrambi condividevano un impegno comune nella lotta anarchica e, nonostante ruoli diversi, erano considerati complementari nel loro percorso. La loro storia si intreccia nelle vicende legate alla scena anarchica della capitale.

Operativo lui, proselitista lei. In una parola, complementari e per questo, perfettamente funzionali alla causa anarchica. Di estrazioni, crescite ed età diverse, uniti nel nome di Alfredo Cospito, erano una coppia nella vita e nella lotta insurrezionalista. Sono morti insieme dopo che insieme per anni hanno militato nelle fila della Fai, la Federazione anarchica informale. I percorsi Alessandro Mercogliano, 53 anni, Sara Ardizzone di 17 anni più giovane e un cognome che richiama - ma apparentemente solo per omonimia - a personalità che spiccarono dentro "Prima linea". Lei di origini romane, avrebbe compiuto 36 anni il prossimo 11 maggio, lui di nascita campana ma con una gioventù vissuta all'ombra della Mole Antonelliana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, chi sono gli anarchici morti a Roma: uniti nella vita e nella lotta

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