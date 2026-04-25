Il messaggio divulgato a Medjugorje il 25 aprile 2026 invita i fedeli a adottare una vita nuova, caratterizzata dalla gioia e dalla preghiera. Viene ricordato che la vita sulla Terra è breve e che il Cielo rappresenta una meta desiderabile. La Madonna invita a diventare sorgenti di acqua viva, attraverso l’intervento dello Spirito Santo, per vivere in modo più intenso e consapevole.

Un richiamo alla brevità della vita terrena e alla bellezza del Cielo che ci attende: la Madonna ci indica la via per diventare sorgenti di acqua viva attraverso lo Spirito Santo. In un tempo segnato da preoccupazioni e aridità spirituale, la Regina della Pace torna a parlarci con la tenerezza di una Madre. Il suo invito è un soffio di speranza: abbandonare le vecchie abitudini per abbracciare una “vita nuova”, capace di irradiare la gioia vera che solo lo Spirito Santo può donare al cuore dell’uomo. “Cari figli, Prego per voi e vi esorto ad una vita nuova, vita nella gioia e nella preghiera. Figlioli, lo Spirito Santo vi colmi di gioia affinché siate come una fonte d’acqua pura e potabile, affinché, figlioli, siate in Dio e con Dio missionari di carità e di pace.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Messaggio della Madonna a Medjugorje del 25 aprile 2026: “Vi esorto ad una vita nuova, vita nella gioia e nella preghiera”

Medjugorje - Messaggio della Madonna a Marija - 25 marzo 2026

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