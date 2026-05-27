Passanti falciati la Procura chiede la perizia psichiatrica per l’attentatore

Notizia in breve

La Procura ha richiesto una perizia psichiatrica per l’attentatore coinvolto nella strage di Modena. La valutazione sarà svolta tramite incidente probatorio. L’uomo è accusato di aver investito passanti, causando diverse vittime e feriti. La richiesta mira a verificare la capacità di intendere e volere dell’indagato al momento dell’episodio. La decisione sarà presa nelle prossime settimane.