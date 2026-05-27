Passanti falciati la Procura chiede la perizia psichiatrica per l’attentatore
La Procura ha richiesto una perizia psichiatrica per l’attentatore coinvolto nella strage di Modena. La valutazione sarà svolta tramite incidente probatorio. L’uomo è accusato di aver investito passanti, causando diverse vittime e feriti. La richiesta mira a verificare la capacità di intendere e volere dell’indagato al momento dell’episodio. La decisione sarà presa nelle prossime settimane.
Una perizia psichiatrica, nella forma dell’incidente probatorio per Salim El Koudri (nella foto), l’attentatore responsabile della terribile strage modenese. A chiederla è la procura – pm Masini e Bombana – per far luce sulla situazione sanitaria (psichiatrica) del 31enne a fronte degli accessi, fino al 2024, al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia e di una prima diagnosi. Una volta fissata l’udienza dell’incidente probatorio, sentite le parti ed indicati eventualmente i consulenti tecnici di parte, il Gip nominerà il suo perito. "Noi l’abbiamo sollecitata fin da subito – sottolinea l’avvocato dell’indagato, Fausto Gianelli –. E’ un adempimento necessario per valutare le motivazioni del gesto ma anche eventuali disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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