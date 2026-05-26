La Procura di Modena ha chiesto al Gip una perizia psichiatrica per Salim El Koudri. La richiesta riguarda un procedimento giudiziario in corso, ma non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sul motivo specifico della valutazione. La decisione sulla perizia sarà presa dal giudice. La richiesta è stata presentata in relazione a un procedimento penale ancora in fase di valutazione.

La Procura di Modena ha avanzato al Gip la richiesta di una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato con le accuse di strage e lesioni aggravate dopo i fatti del 16 maggio scorso, quando sulla via Emilia avrebbe investito sette persone tentando poi di colpirne una con un coltello. L’accertamento potrebbe potrà essere disposto con la formula dell’incidente probatorio, sulla quale dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. A spiegare, a LaPresse, la decisione del pm è stato l’avvocato difensore Fausto Gianelli: “Dopo il confronto con la Procura di Modena, il pm ha ritenuto ci siano motivi fondati per valutare El Koudri, accogliendo le problematiche psichiatriche che avevamo evidenziato per il nostro assistito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, per El Koudri la procura chiede al Gip una perizia psichiatrica

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Modena, convalidato arresto di El Koudri. Procura: no aggravante per terrorismo

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