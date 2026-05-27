Il 27 maggio, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ha firmato il decreto di nomina di Andrea Bottone come nuovo Amministratore Unico di Pas Srl. La società in house, che fa parte dell’ente portuale, sarà guidata da Bottone. La nomina è stata ufficializzata attraverso il documento firmato dal presidente dell’ente portuale.

Civitavecchia, 27 mag. (Adnkronos) - Il presidente dell'AdSP Raffaele Latrofa ha firmato il decreto di nomina del nuovo Amministratore Unico della società in house Port Authority Security S.r.l. Il nuovo vertice della società è il Dott. Andrea Bottone, individuato al termine della procedura pubblica avviata dall'AdSP mediante avviso per manifestazione d'interesse. La nomina arriva a seguito delle dimissioni del precedente amministratore unico, presentate nel dicembre 2025. Alla selezione hanno partecipato sei candidati, sottoposti a verifica dei requisiti e successivi colloqui conoscitivi. Al termine dell'istruttoria, Andrea Bottone è risultato “il candidato maggiormente idoneo” sulla base degli esiti delle valutazioni e del rapporto fiduciario con il socio unico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pas Srl, nominato il nuovo Amministratore Unico, Andrea Bottone guiderà la società in house dell'AdSP

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Michele Pivetti Gagliardi nominato amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani

Maxi inchiesta su società fantasma e finanziamenti bancari: assolto ex amministratore della Gilf srlSi è conclusa con un'assoluzione totale l'inchiesta che ha coinvolto diverse società fantasma e finanziamenti bancari nel nord Italia.