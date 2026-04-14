Maxi inchiesta su società fantasma e finanziamenti bancari | assolto ex amministratore della Gilf srl

Si è conclusa con un'assoluzione totale l'inchiesta che ha coinvolto diverse società fantasma e finanziamenti bancari nel nord Italia. La procura di Genova aveva indagato su un gruppo di società, considerate attive solo sulla carta, e su alcune operazioni di carattere finanziario. L'indagine si era concentrata su accuse di bancarotta fraudolenta e associazione delinquere aggravata, con coinvolgimenti di più procure regionali.

Si è concluso con un'assoluzione piena il filone genovese di una maxi inchiesta per bancarotta fraudolenta e associazione delinquere aggravata che ha riguardato diverse procure del nord Italia per una serie di società sulla carta attive, ma in realtà ormai in dismissione, che con operazioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it "Multe pagate a politici", appello bis: assolto ex amministratore della BmsNel maggio 2024 la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna a un anno e otto mesi emessa in secondo grado a carico di Teodoro... Maxi inchiesta della Procura di Milano: 2 arresti e 4 indagati per violenze sessuali su minori onlineMilano, 2 febbraio 2026 – Sei indagati, di cui alcuni residenti tra Brescia e Milano, per "violenza sessuale online e a distanza ai danni di minori"...