Michele Pivetti Gagliardi nominato amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha annunciato la nomina di Michele Pivetti Gagliardi come nuovo amministratore unico. La società, partecipata dalla Regione Siciliana, si occupa della gestione e realizzazione degli interporti di Catania e Termini Imerese. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso una nota.

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A., partecipata dalla Regione Siciliana e responsabile della realizzazione e gestione degli interporti di Catania e Termini Imerese, comunica in una nota "la nomina dell’avvocato Michele Pivetti Gagliardi quale nuovo amministratore unico". Avvocato cassazionista, nel suo curriculum figurano competenze consolidate nei settori del diritto dei trasporti, marittimo, societario, del lavoro, civile, bancario e assicurativo. Nell'arco della sua attività professionale ha maturato nel tempo un’esperienza significativa al fianco di enti pubblici e realtà imprenditoriali operanti in ambiti strategici per lo sviluppo regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Michele Pivetti Gagliardi nominato amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani Articoli correlati Leggi anche: Lega Sannio, Michele Izzo nominato coordinatore della campagna elettorale Gennaro Bartolomucci nominato amministratore delegato di OtofarmaRiassetto della governance per Otofarma, realtà leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale...