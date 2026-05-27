Sono iniziati i lavori per la creazione di una piazza pedonale in via Gentilino, zona Ticinese. La modifica comporta disagi temporanei per residenti e commercianti. La nuova area sarà dedicata a passeggio e giochi, con spazio per bambini davanti alla scuola. La realizzazione si prevede durerà diverse settimane. La presenza di bambini che giocano davanti alla scuola si vede già, mentre i lavori procedono.

Sulla carta si vedono bambini che giocano davanti alla scuola, nella futura piazza pedonale che sta prendendo forma in via Gentilino, zona Ticinese. Nella realtà, l’inizio dei lavori e le modifiche viabilistiche diventate realtà lunedì, dividono il quartiere. L’intervento fa parte di “ Piazze Aperte per ogni scuola”, ha fatto sapere il Comune nei giorni scorsi. Un progetto nato dalla proposta dell’Associazione Genitori Scuole Gentilino, Istituto Comprensivo “Thouar-Gonzaga”, Fondazione Mobilità in Città Ets e Associazione We Are Urban, per trasformare l’area di 500 metri quadri davanti all’ingresso della scuola primaria “Piolti De’ Bianchi – G. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Partono i lavori per la piazza pedonale: "Un disagio". "I benefici arriveranno"

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