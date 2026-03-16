I lavori alla piazza di Mondello s' allarga l' area del cantiere | chiuso il corridoio pedonale lato Antico Chiosco

I lavori di riqualificazione della piazza di Mondello continuano, con l'ampliamento dell'area del cantiere che coinvolge anche il corridoio pedonale lato Antico Chiosco, ora chiuso per consentire le opere di rinnovo. La modifica riguarda l'espansione dell'area di intervento, mentre le attività di ristrutturazione e rigenerazione urbana proseguono secondo il programma stabilito.

Lo ha disposto l'ufficio Traffico del Comune, che con un'altra ordinanza ha prorogato la chiusura al transito di via Inserra, dove sono in corso i lavori per la nuova fognatura di Cruillas Si allarga l'area del cantiere per la riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello. L'ufficio Traffico del Comune ha emanato una nuova ordinanza che istituisce “l'interdizione pedonale del corridoio di attraversamento della piazza lato Antico Chiosco” e contestualmente “estende l'area di cantiere anche nel corridoio pedonale della larghezza di 1,5 metri”. Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 maggio prossimo “e comunque sino a cessata necessità”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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