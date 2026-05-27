Partenza dal Velodromo e poi periplo dell' Isola in bici tutto pronto per la Sicilia No Stop

Il cicloturismo internazionale fa tappa nel cuore del Mediterraneo. L’edizione 2026 della Sicilia No Stop si prepara ad accogliere atleti provenienti da ogni angolo del globo per un’avventura dal sapore epico: 1000 chilometri a pedali lungo il periplo dell’isola. Organizzata dal Gs Mediterraneo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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