LIVE Moto3 GP Spagna 2026 in DIRETTA | tutto pronto per la partenza

Alle ore 9.40 e alle 14, si svolgono rispettivamente il warm-up e la gara di Moto3 nel Gran Premio di Spagna 2026. La sessione di warm-up inizia alle 9.40, mentre la partenza della gara è prevista per le 14.00. La pista è pronta per accogliere i piloti che si preparano a scattare dalla griglia di partenza. È possibile aggiornarsi in tempo reale sulla diretta attraverso il link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 11.00 Al via il giro di formazione. 10.58 Oggi, a differenza di ieri, la temperatura è molto alta ad Jerez. 10.55 Più indietro gli italiani. Matteo Bertelle è nono mentre Guido Pini scatterà dalla 21esima casella e dovrà rimontare. 10.52 In seconda piazza scatterà David Muñoz mentre completerà la prima fila tutta spagnola Alvaro Carpe. 10.48 In pole c’è il leader del Mondiale Maximo Quiles, dominatore assoluto fino a questo momento del weekend di casa. 10.45 Tra quindici minuti scatterà la gara sul circuito di Jerez. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 del Gran Premio di Spagna 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tutto pronto per la partenza MARC MÁRQUEZ APUNTA A LOS TEST DE JEREZ, CHARLANDO CON DIEGO LACAVE Notizie correlate LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per... LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 11.00 il semaforo verdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sabato show a Jerez: alle 10.50 pole, Sprint alle 15 LIVE su Sky; LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez. Diretta live GP Spagna Moto3 a JerezIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 19 giri. Partenza alle 11.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il ... oasport.it Kevin si prende la vittoria superando all'ultimo giro Niccolò (poi squalificato per irregolarità tecnica). Bianchi trionfa in Sportbike, Rizzi in Moto4, Perez domina in Moto3 - facebook.com facebook Muñoz c’ha provato, ma Quiles continua il suo streak e si guadagna anche la pole a Jerez! #maximoquiles #jerezgp #moto3 x.com