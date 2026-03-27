Partenza convincente poi lo stop | Cottafava Dal Corso ai sedicesimi nel Challenge di Nayarit

Una coppia italiana ha concluso la fase iniziale del torneo Challenge di Nayarit, in Messico, con una vittoria e una sconfitta. Grazie ai risultati conseguiti, sono riusciti ad accedere ai sedicesimi di finale. La loro partecipazione rappresenta l’unica coppia azzurra iscritta alla competizione. Dopo l’inizio positivo, lo stop è arrivato però al turno successivo.

Una vittoria e una sconfitta e soprattutto il passaggio del turno ai sedicesimi di finale per l’unica coppia azzurra iscritta al torneo Challenge di nayarit in Messico. Gianluca Dal Corso e Samuele Cottafava hanno iniziato con il piede giusto il loro primo torneo stagionale ma poi hanno dovuto alzare bandiera bianca contro la coppia tedesca JustWust che pone la sua candidatura per rappresentare la Germania ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Gli azzurri hanno iniziato bene battendo 2-0 la coppia statunitense RobertsLorenz. nel primo set subito avanti CottafavaDal Corso 8-3, poi il ritorno degli americani fino al pareggio a quota 13 e il finale di marca azzurra con il break di 5-1 che ha aperto la strada al 21-18 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Partenza convincente, poi lo stop: Cottafava/Dal Corso ai sedicesimi nel Challenge di Nayarit Articoli correlati Cottafava/Dal Corso ripartono dal Messico: esordio anticipato nel Challenge di NayaritRiparte dal Messico la stagione internazionale di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti attesi nel torneo Challenge di Nayarit. Il PSG eliminato a sorpresa dalla Coppa di Francia dal Paris FC: fuori ai sedicesimi di finaleClamoroso risultato in Coppa di Francia, il PSG esce ai sedicesimi di finale nel derby contro il Paris FC che nella sua storia non aveva mai vinto...