Parte oggi il Giro di Scarpa contest per conquistare le 21 salite del cuore dell' indimenticato Michele Scarponi

FILOTTRANO – Parte oggi Il Giro di Scarpa, un contest emozionante per conquistare le 21 salite del cuore del campione marchigiano, Michele Scarponi, il ciclista di Filottrano morto investito il 22 aprile del 2017. Coinvolte nove Regioni e 15 Province, ma il Giro di Scarpa è un contest “da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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