L'edizione numero 109 del Giro d’Italia prende il via oggi dalla Bulgaria, segnando l’inizio di un percorso che si svilupperà in 21 tappe, con due di queste in Toscana. Tra i favoriti, attenzione a un ciclista danese che ha già mostrato ottime prestazioni nelle competizioni recenti. La corsa attraverserà diversi paesi europei, con tappe che prevedono sia salite impegnative sia tratti pianeggianti. La gara prosegue con l’obiettivo di arrivare alla conclusione nel weekend successivo.

BURGAS (BULGARIA) – L’edizione numero 109 della Corsa Rosa scatta oggi, venerdì 8 maggio 2026 dalla Bulgaria. Il Giro d’Italia celebra la sua storica “Grande Partenza” internazionale con le prime tre tappe: Nesebar-Burgas (oggi), Burgas-Veliko Tarnovo (9 maggio) e Plovdiv-Sofia (10 maggio), attraversando coste, città storiche e montagne. Il Giro si concluderà domenica 31 maggio a Roma. E’ la 16ma partenza dall’estero, la seconda consecutiva. Il Giro porta così una ventata di Rosa “in un Paese che ha voglia di farsi conoscere a livello internazionale e mostrare alla propria gente la magia del grande ciclismo” come si legge in una nota del Giro.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: parte oggi dalla Bulgaria. Occhi puntati su Vingegaard. Le 21 tappe, due in Toscana

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