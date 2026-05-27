Due insegnanti dell’ITIS Leonardo Da Vinci di Parma sono stati coinvolti in una lite con alcuni studenti nei pressi della scuola. Il professore aggredito ha deciso di non presentare denuncia. La vicenda ha suscitato un dibattito pubblico sul comportamento delle parti coinvolte e sulla gestione dei conflitti scolastici. La scuola non ha rilasciato ulteriori dettagli e si attende eventuale intervento delle autorità.

Sta facendo discutere in tutta Italia il caso dei due docenti dell’ITIS Leonardo Da Vinci coinvolti nei giorni scorsi in una violenta lite con alcuni studenti nei pressi della scuola, a Parma. L’episodio, ripreso in un video diventato rapidamente virale sui social, mostra momenti di forte tensione: uno dei professori inseguito da alcuni ragazzi e un collega intervenuto per difenderlo, finendo colpito durante la colluttazione. A colpire l’opinione pubblica non è stato soltanto il video, ma soprattutto la scelta del docente coinvolto di non presentare denuncia contro gli studenti. Una decisione maturata nonostante le pressioni ricevute in questura e il clamore mediatico seguito alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parma, il prof aggredito non farà denuncia: scoppia il dibattito

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