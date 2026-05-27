Un professore di Parma, aggredito durante una lezione, ha dichiarato che il suo intervento non era da denunciare ma da considerare come un gesto educativo. Non presenterà denuncia, nonostante le richieste delle autorità di polizia e il dibattito sui social media. Tre studenti sono stati sospesi in seguito all’episodio. Il docente ha criticato le reazioni politiche, sottolineando la sua posizione di non voler procedere legalmente.

Non presenterà denuncia, nonostante le pressioni della questura e il clamore suscitato dal video diventato virale sui social. Il docente dell’Itis di Parma coinvolto nella lite con un gruppo di adolescenti davanti alla scuola rivendica la sua scelta come “ un intervento educativo ” e respinge la definizione di aggressione. “Ho passato due ore in questura dove hanno cercato di convincermi a denunciare quei ragazzi. Mi hanno quasi implorato di farlo”, racconta l’insegnante, 63 anni, docente di Sistemi e Reti dal 1985. “Ma io l’ho detto e lo ripeto: nessuna denuncia” ha detto in una intervista al Corriere della Sera. Nel frattempo, tre studenti protagonisti dell’episodio sono stati sospesi per trenta giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non denuncio, il mio è un intervento educativo”, il prof aggredito a Parma critica le reazioni politiche. I tre studenti sospesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Insegnante aggredito a Parma: «Considero il mio non denunciare un intervento educativo»

Prof picchiati a Parma, tre studenti sospesi per 30 giorni: “Non si esclude la bocciatura”Tre studenti di una scuola di Parma sono stati sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito due insegnanti in un parco.

Temi più discussi: Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così; Docenti aggrediti a Parma, tre studenti sospesi per 30 giorni; Professori aggrediti a Parma: nessuna denuncia, parlano i docenti; È giusto che i prof di Parma picchiati dai loro studenti non sporgano denuncia?.

Insegnante aggredito a Parma: Considero il mio non denunciare un intervento educativoIl Corriere della Sera intervista il docente inseguito da alcuni studenti nei giorni scorsi. Tre studenti sono stati sospesi per trenta giorni. Il professore spiega la scelta di non denunciare ... vanityfair.it

Docenti aggrediti a Parma, 3 studenti sospesi per 30 giorni. Uno dei prof: non li denuncioLeggi su Sky TG24 l'articolo Docenti aggrediti a Parma, 3 studenti sospesi per 30 giorni. Uno dei prof: non li denuncio ... tg24.sky.it