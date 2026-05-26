Prof aggrediti a Parma Tg1 | studenti sospesi per 30 giorni rischiano bocciatura

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre studenti minorenni sono stati sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito alcuni professori in un parco di Parma. La decisione è stata presa al termine di un Consiglio di istituto. I ragazzi, ritenuti responsabili dell'aggressione, rischiano anche la bocciatura. La notizia è stata confermata dal Tg1, che ha raccolto informazioni sulla vicenda. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell'aggressione o sulle motivazioni dei minori.

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(Adnkronos) – Da indiscrezioni raccolte dal Tg1, all'esito del Consiglio di istituto i tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell'aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma, "sono stati sospesi per 30 giorni". "Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 – Non si esclude che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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