Parma sospesi per 30 giorni i tre studenti accusati dell’aggressione ai docenti e possibile bocciatura

Notizia in breve

Tre studenti minorenni sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito due docenti in un liceo di Parma. L’incidente si è verificato nell’istituto “Leonardo Da Vinci”. La sospensione è stata decisa dalle autorità scolastiche, che stanno valutando anche la possibile bocciatura dei coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sulla gravità delle lesioni o sulle conseguenze per i professori. La scuola ha avviato le procedure per gestire il caso.