Parma sospesi per 30 giorni i tre studenti accusati dell’aggressione ai docenti e possibile bocciatura
Tre studenti minorenni sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito due docenti in un liceo di Parma. L’incidente si è verificato nell’istituto “Leonardo Da Vinci”. La sospensione è stata decisa dalle autorità scolastiche, che stanno valutando anche la possibile bocciatura dei coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sulla gravità delle lesioni o sulle conseguenze per i professori. La scuola ha avviato le procedure per gestire il caso.
I tre studenti minorenni ritenuti responsabili dell’aggressione a due professori dell’Itis “Leonardo Da Vinci” di Parma sono stati sospesi per trenta giorni. La decisione sarebbe stata assunta al termine del Consiglio d’istituto, secondo quanto riferito dal Tg1, che cita indiscrezioni raccolte dopo la riunione disciplinare. Sempre secondo l’emittente, non sarebbe esclusa una possibile bocciatura dei ragazzi in sede di scrutinio finale. I tre studenti, tutti nati in Italia, appartengono a famiglie di origine marocchina, egiziana e moldava. L’episodio risale alla scorsa settimana ed è avvenuto all’esterno dell’istituto tecnico parmense, in un parco vicino alla scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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