In Italia si registra il primo caso di dipendenza da chatbot, un fenomeno legato all'uso prolungato di intelligenze artificiali conversazionali. La persona coinvolta ha iniziato a trascorrere molte ore interagendo con l'AI, che si presenta come un amico sempre presente, senza stanchezza o giudizio. La situazione ha portato a un approfondimento sulle implicazioni psicologiche di questo rapporto e sui rischi di un attaccamento eccessivo alle chatbot.

Immaginate di avere un amico sempre disponibile. Non si stanca mai. Non ti giudica. Non ha una brutta giornata. Risponde alle tre di notte, è paziente, empatico, e sembra capire esattamente quello di cui hai bisogno. Sembra quasi troppo bello per essere vero. Beh, lo è. Quello che vi ho appena descritto non è un essere umano, è un chatbot. E la notizia di questi giorni, arrivata dall'Italia, è tanto curiosa quanto inquietante: è stato documentato il primo caso italiano di dipendenza da intelligenza artificiale. Non da droghe, non da alcol, non dai social. Da una chat con un'AI. L'Italia entra nella storia (ma lo fa nel modo sbagliato). La notizia è emersa l'11 maggio 2026 ed è rimbalzata un po’ ovunque.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'Italia ha il suo primo caso di dipendenza da chatbot: quando l'AI diventa una droga emotiva

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