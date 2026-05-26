A Modena, si evidenzia come l’interruzione delle cure per la salute mentale possa portare a conseguenze gravi, con alcune sofferenze che si manifestano in modo silenzioso e difficile da individuare. La mancanza di interventi può contribuire a crisi improvvise e tragedie collettive, evidenziando la vulnerabilità dei pazienti e la complessità nel mantenere stabile il percorso terapeutico.

La parte scomoda del disagio, quella che non sappiamo ancora gestire. Perché alcune sofferenze non urlano: si allontanano in silenzio, tramutandosi in tragedia collettiva Ilcaso di Modenaha riportato alla ribalta deldibattito pubblicoun interrogativo scomodo, complesso e, in molti sensi,inevitabile: cosa accade quando una persona con unastoria di disagio psichicodecide diinterrompere il proprio percorso di cura? E, ancora più importante,fino a che punto una società può intervenirequando un individuo rifiuta l’aiuto? La drammatica vicenda che ha coinvoltoSalim El Koudri– il trentunenne cheha investito diversi passantinel centro della città e attualmente in prigione in isolamento psichiatrico – non può essere ridotta a un evento di cronaca nera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Modena, quando la cura si interrompe: la fragilità dei confini della salute mentale

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Bastardi cristiani di merda. Il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Che Salim El Koudri portasse con sé i mostri di un quadro psichiatrico grave, seguito da percorsi di cura legati alla sua condizione, è evidente. Le immagini di Modena parlano da sole. Così x.com

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