Spettacolo per bambini ' Ti racconto Mary Poppins'

Debutta, sabato 11 aprile, al Teatro Zig Zag di via Canfora “Ti racconto Mary Poppins”, per replicare ogni fine settimana fino al 26 aprile, il sabato alle 18 e la domenica con doppio spettacolo alle 11 e alle 18; una divertente riedizione teatrale dell’amatissimo personaggio creato da Pamela L. Travels, e reso famoso dal film Disney degli anni ’7 di cui mantiene le sonorità. In questo suo adattamento, Letizia Catarraso, che cura anche la traduzione, l’allestimento scenico e la costruzione delle marionette e dei burattini, ha voluto rendere omaggio alla personalità magica, tenera ed un po’ eccentrica dell’autrice, australiana ma di origine irlandese Pamela L. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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