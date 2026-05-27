Il fisico ha annunciato di essere disponibile a dialogare con la Chiesa, dopo aver criticato pubblicamente l’istituzione nel 2008. La svolta arriva pochi giorni dopo la nomina del nuovo Papa, noto per il suo atteggiamento aperto verso le scienze. Parisi ha spiegato che il cambiamento di posizione deriva dalla volontà di superare le incomprensioni passate e di affrontare insieme le questioni etiche sollevate dall’intelligenza artificiale.

? Punti chiave Perché il fisico ha cambiato idea rispetto alla protesta del 2008?. Come influisce la figura di Papa Francesco sulla scelta di Parisi?. Cosa nasconde il passaggio dal rifiuto della fede al dialogo etico?. Quali rischi comporta un accordo basato solo sulla simpatia tra leader?.? In Breve Passato rifiuto lezione Benedetto XVI alla Sapienza nel 2008.. Apprezzamento per visita pastorale di Leone XIV presso la Sapienza.. Confronto con figure come Robert Francis Prevost influenza la posizione.. Dialogo etico su IA tra scienza e valori della Chiesa.. Il fisico Giorgio Parisi ha espresso un giudizio positivo sull’ultima enciclica del Papa riguardante l’intelligenza artificiale, segnando un cambiamento di rotta rispetto al suo passato attivismo laico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parisi e l’IA: il Nobel apre al dialogo con la Chiesa dopo il passato

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